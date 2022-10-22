Antalya Büyükşehir'den ilçelere kent mobilyası desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde üretilen kent mobilyaları ilçelerde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Belediye ekipleri, son olarak İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde vatandaşların talepleri üzerine kamelya ve bank kurulumu gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanında 19 ilçeyi kendi atölyelerinde ürettiği kent mobilyalarıyla süslüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marangozhanelerinde üretilen oturma grupları, kamelyalar ve birçok mobilya grupları ihtiyaç ve talepler doğrultusunda uygun alanlara yerleştiriliyor. İbradı Hizmet Birimi Ekipleri tarafından Yukarı Mahalle’ye kamelya montajı gerçekleştirdi. Vatandaşlarında beğeniyle karşıladığı kamelya, mahallelilerin sosyal zamanlarını geçirecekleri güzel bir alan oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’da da halkın yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarına yerleştirilmek üzere bank ve kamelyalar gönderdi. Kamelya, bank ve piknik masasından oluşan kent mobilyaları özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara monte edildi.