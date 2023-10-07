Antalya Büyükşehir'den Finike'ye 282 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike ilçesinde muhtar, iş insanları, oda ve STK temsilcileriyle buluşarak, sorun, talep ve önerileri dinledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Finike buluşmasına Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, meclis üyeleri, muhtarlar, iş insanları, oda ve STK temsilcileri ve belediye bürokratları katıldı. İlk olarak muhtarlarla bir araya gelen Başkan Muhittin Böcek, Finike’ye kazandırdığı ve yapacağı hizmetleri anlattı. Tek tek muhtarlara söz verip, sorun ve taleplerini not alan Başkan Böcek, bürokratlarına gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi.

ALT YAPI SORUNUNU ÇÖZDÜK

Planlı kurallı kimlikli bir kent hedefiyle Finike’ye adına yakışır bir Cumhuriyet Meydanı kazandırdıklarını, kreş açtıklarını söyleyen Başkan Böcek, yarım kalan Eroğlu Nuri Cami’ni tamamladıklarını hatırlattı. Finike’nin alt yapı ve kanalizasyon sorununu da çözdüklerini kaydeden Başkan Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle tarıma önemli destekler sağladıklarını anlattı. Başkan Muhittin Böcek, Finike’de mahalle yollarını söz verdikleri gibi planlama dahilinde asfaltlamaya devam ettiklerini, özel idare zamanından kalma asbestli içme suyu borularını da yenilediklerini aktardı. Başkan Böcek, Finike’de kısa sürede tamamlanacak projelerle birlikte toplam 827 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olacaklarını söyledi.