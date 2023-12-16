Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Çin’den “Onur Ödülü”

GÜNDEM 16.12.2023, 15:45
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Çin’den “Onur Ödülü”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çin’de düzenlenen, 54 ülkeden 193 şehrin 274 projeyle yarıştığı 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü Yarışması’nda “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesi ile onur ödülü kazandı. Büyükşehir Belediyesi bu ödülle 19’uncu çevre ödülüne ulaştı.ANTALYA (İGFA) - 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödül Töreni 7 - 9 Aralık tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangzhou şehrinde gerçekleşti. Guangzhou ödülüne 54 ülkeden 193 şehir ve bölgeden 274 girişim başvuruda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Guangzhou ödülüne ‘Çevre Dostu Çiftçi Kart’ projesiyle katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve sağlık tehlikesi oluşturan ve tarımsal ambalaj atık sorununu önlemek için hayata geçirdiği Çevre Dostu Çiftçi Kart projesi, 274 proje içerisinde ilk 10 proje arasına girmeyi başardı. 

ANTALYA DÜNYA’DA İLK 10 ŞEHİR ARASINDA 

Projeler uluslararası uzmanlardan oluşan bir teknik komite tarafından titizlikle değerlendirilerek seçildi. Proje değerlendirmesinde inovasyon, etkinlik, bağlam ve sürdürülebilirlik kriterlerinin yanı sıra Yeni Kentsel Gündem (NUA), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin yerelde uygulaması esas alındı. Çevre Dostu Çiftçi Kart projesi, Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik ödülünde ilk 10 şehir listesine girmeye hak kazandı. Çin’de düzenlenen ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç katıldı. 

ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK PROJELER GELİŞTİRİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, onur ödülünü alarak törende katılımcılara ‘Çevre Dostu Çiftçi Kart’ projesini ve Antalya’da hayata geçirilen inovatif projeleri anlattı. Genel Sekreter Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in çevre ve doğa dostu Antalya için hedef koyduğunu, bu kapsamda kentin önemli çevre sorunlarının çözümüne çok önem verdiğini ve bu yönde önemli projeler geliştirdiğini aktardı. Genel Sekreter Tuncer, projenin temel hedefinin önemli bir tarım merkezi olan Antalya’da çevre ve sağlık tehlikesi oluşturan zirai ambalaj atık sorununu önlemek olduğunu belirterek, “Antalya, Türkiye'nin yıllık 50 bin tonluk pestisit arzının yüzde 10’unu tüketmiştir. Kontrolsüz pestisit kullanımının ve zirai ambalaj atıklarının habitat bozulması, toprak ve su kirliliği gibi olumsuz çevresel etkileri bulunmaktadır. Bu projeyle amacımız, gelecek nesiller için verimli tarım arazilerini ve su kaynaklarını koruyan yenilikçi çözümler geliştirmektir. Aynı zamanda döngüsel ekonomiye ve yerelden kalkınmaya destek olmaktır” dedi. 

HASSASİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Genel Sekreter Tuncer, Çin dönüşü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19. çevre ödülünü Başkan Muhittin Böcek’e takdim etti. Başkan Böcek, bugüne kadar üzerinde önemle durdukları doğa ve çevre dostu çalışmaların yerel, ulusal ve uluslararası alanda 19 farklı ödülle taçlanmasının onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Bir tarım kenti olan Antalya’da Çiftçi Kart Projesi’ni ayrıca önemsediklerini belirten Başkan Böcek, “Antalya’mızın doğası ve çevresi hem tarımın ve turizmin sürdürülebilirliği açısından hem de gelecek kuşaklara daha temiz bir Antalya bırakabilmemiz açısından son derece önemli. Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.  

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 17 33
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 17 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 17 20
11. Valencia 16 19
12. Osasuna 17 19
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Villarreal 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Celta Vigo 17 13
18. Cadiz 16 13
19. Granada 17 8
20. Almeria 16 4