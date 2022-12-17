Antalya Büyükşehir Belediyesi sahada

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ve Finike’de yaşanan sel afetinin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Kumluca ve Finike’de sel felaketinin beşinci gününde kent merkezinde su tahliyesi ve çamur temizliği büyük oranda tamamlandı. Afetin olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik çalışmalarda aktif görev alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sahada çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri kent merkezinde hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte kenar mahallelere yoğunlaştırdı.

Sahada en yoğun çalışma Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler ve Sağlık İşleri Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler tarafından yürütülüyor. Tarımsal alanlardaki hasar tespit çalışmaları sürerken, evleri zarar gören vatandaşların eşya tedarikleri ve gıda tedarikleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından karşılanıyor.