Antalya Balbey yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in önem verdiği projelerin başında gelen tarihi Balbey Mahallesi'nde inşaatına başlanılan ‘Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı’ kapsamında ilk temel betonu döküldü.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kurallı ve kimlikli bir kent hedefi çerçevesinde büyük önem verdiği Balbey Kentsel Yenileme Projesi’nde ilk kazmanın vurulması ve yıkım çalışmalarının ardından, temel öncesi ilk beton dökümü de gerçekleştirildi.

BALBEY MODERN BİR YAŞAMA KAVUŞACAK

Antalya'nın kanayan yarası haline gelen tarihi Balbey Mahallesi sorunu Büyükşehir Belediyesi, mahalle halkıyla uzlaşı ve inşaat sözleşmelerin imzalanmasının ardından çözüme kavuşmuş, ilk kazma vurularak inşaat çalışmaları başlamıştı. Balbey’i modern bir yaşam alanına dönüştürecek proje kapsamında ilk olarak alan içerisinde tescilli olmayan harabeye dönmüş, köhneleşmiş, işgale uğramış yapılar yıkılmıştı.

KONUT, OFİS VE OTOPARK

Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen projede 22 bin metrekare

inşaat alanında kazı çalışmalarının ardından temel için ilk beton döküldü. Toplam maliyeti yaklaşık 500 milyon lira olan Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etap Projesinde 125 hak sahibine 72 bağımsız bölüm teslim edilecek. Proje bünyesinde 49 ofis,15 konut, 33 dükkan ve 2 adet günübirlik konaklama tesisi ile 200 araçlık kapalı otopark alanı bulunuyor. Ayrıca yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve süs havuzlarını barındıran toplam 5 bin metrekarelik peyzaj alanı da projede yer alıyor.