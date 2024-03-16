Antalya Balbey yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın en eski mahallerinden biri olan Balbey Mahallesi’nin 30 yıllık sorununu çözen Balbey Mahallesi 1’inci Etap Kentsel Yenileme Projesi’nin temelini attı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent doğrultusunda en önem verdiği projelerin başında gelen Balbey Kentsel Yenileme Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ve Balbey Mahallesi’nde yapılan törene, Başkan Muhittin Böcek’in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyeleri, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa Erdem, Cavit Arı, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

500 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Balbey Kentsel Yenileme Projesi’nin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve geldiklerinde Balbey’in çözüme kavuşması için ilk toplantısını yaparak Balbey sakinleri ile bir araya geldiklerini hatırlattı. Meslek odaları, hak sahipleri ve ortak akılla yeni bir proje hazırladıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “İlgili kurumlardan onaylar alarak nihayet bugün temel atma aşamasına kadar getirdik. 1’inci etap yenileme projemizde; 22 bin metrekare inşaat alanı üzerinde 125 hak sahibi ve varisine, 72 bağımsız bölüm teslim edilecektir. Toplam proje maliyeti tahmini 500 milyon lira olacaktır. Proje tamamlandığında 49 ofis, 15 konut, 33 dükkan ve 2 adet günübirlik konaklama tesisi olacaktır. 200 araçlık kapalı otopark alanı, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, süs havuzlarını barındıran toplam 5 bin metrekarelik peyzaj alanı kazandıracağız” dedi.

ÖZ KAYNAKLAR İLE YAPILACAK

Projenin bir buçuk yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından öz kaynaklar ile yapılacağını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Hiç zaman kaybetmeden Balbey’in geri kalan alanlarını da benzer şekilde tamamlayacağız. Kent adına kentli adına Antalya’mızın yararına olacak tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Sevgili Balbey sakinlerine de buradan bir müjde vermek istiyorum. Bu proje içerisinde bir muhtar evini de yaparak teslim edeceğiz. Antalya’mızın kent kimliğini koruyarak yeni bir cazibe merkezi kazandırıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi buradan Antalyalı hemşehrilerimize ‘Söz Muhittin Böcek Sözü’ olarak 1,5 yıl içinde Balbey 1’inci Etap Projesini bitireceğimiz sözünü veriyorum” diye konuştu.

BÖLGE CAZİBE MERKEZİ OLACAK

CHP İl Başkanı Nail Kamacı ise Balbey’in Antalya kent tarihinin en önemli yaşam alanlarından biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bölge cazibe merkezi olmayı hak ediyor. Balbey yıllardır atıl vaziyette bekliyordu. Yılda 15 milyondan fazla turist gelen Antalya’mızda belediyemizin çabaları ile mahalle sakinlerinin ortak katkılarıyla yenilenecek Balbey Projesi kentimize modern bir görünüm verecektir. Planlı, kurallı, bütünlüklü bir kent yaratma noktasında çabalarından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Antalya’ya rantın çağını müjdeleyenlere karşı bu şehri akılla, bilimle, vicdanla yönetmek için yola çıkan, kamusal çıkarı herşeyin önünde tutan Muhittin Böcek ve yönetimine şükranlarımı sunarım.”

MUHTAR; 20 YILDIR BU ANI BEKLEDİM

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da, bu anı 20 yıldır beklediğini belirterek, “Bir mahalle sakini olarak bu anı büyük bir heyecanlı bekledim. Kaleiçi’nden sonra surların dışında kalmış ilk Türk Mahallesi olan Balbey Mahallesine 35 yıldır kazma vurulmadı. Bir türlü hak ettiği değeri bulmayan mahallemizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek sayesinde birinci etap temel atma törenimiz gerçekleşiyor. Burada önemli olan hak sahiplerinin de fikirlerinin alınarak ortak akılda birleşerek kimseyi üzmeden bir proje hazırlanmasıdır. En kısa zamanda biteceğini ümit ediyoruz” dedi.

TÖRENLE TEMEL ATILDI

Konuşmaların ardından Başkan Muhittin Böcek ve protokol üyeleri Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi Birinci Etabının temel harcını atarak projenin hayırlı olmasını dilediler.