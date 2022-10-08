Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde final heyecanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal ve Uluslararası Yarışma filmlerinin gösterimi sona erdi, ödüller bu akşam düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.ANTALYA (İGFA) - Evlenmelerine bir saat kala, törenin yapılacağı otelde son hazırlıklarını yapan bir çiftin yakın arkadaşlarının geçmişteki sırları ortaya dökmeye başlamasıyla en mutlu günlerini sorgulamak zorunda kalmalarını konu alan LCV (Lütfen Cevap Veriniz) gösterimi filmin yönetmenleri İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı, başrol oyuncuları Ushan Çakır, Melisa Şenolsun, Cem Yiğit Üzümoğlu, senarist Erdi Işık, yapımcı Feri Baycu Güler, sanat yönetmenleri Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven’in katılımıyla gerçekleşti.

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterilen son film ise, Özcan Alper yönetmenliğindeki “Karanlık Gece” oldu. Yıllar sonra kasabasına geri dönen bir adamın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline geldiğini, küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını anlatan suç-gerilim türündeki “Karanlık Gece”nin gösterimi sonrasında yönetmen Özcan Alper, senarist Murat Uyurkulak, oyuncular Berkay Ateş, Pınar Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu, yapımcı Soner Alper, ortak yapımcı Basri Uluç izleyicilerle buluştu.

Özel Gösterimler bölümü filmlerinden Biket İlhan’ın yönettiği Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde Türk tıbbının modernleşmesine ve kadınların hayatına birçok şekilde katkıda bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın hayatını ve çalışmalarını anlatan belgesel “Bir Hekimin Anıları”nın gösterimi sonrasında yönetmen Biket İlhan, senarist Aydan Gündüz, yönetmen yardımcısı Gökçe Sarıhan seyircilerle buluştu. Filmin gösteriminde Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özkoç ve Kızılay Antalya şubesi de katılımcılar arasındaydı.