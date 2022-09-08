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Antalya Alanya'da orman yangınına müdahale sürüyor

GÜNDEM 08.09.2022, 10:08
Antalya Alanya'da orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 7:00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.ANTALYA (İGFA) - Alanya'da bu sabah başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanda çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangınla ilgili "Ormanın kahramanları Alanya'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor" açıklaması yaptı.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1567751177852313600

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