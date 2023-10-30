Antalya 100. Yıl için akın akın meydanlara indi

Antalya’da muhteşem Cumhuriyet coşkusu: İnsan seli cadde ve meydanlara sığmadı. Antalya büyükşehir belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı onbinlerin katıldığı fener alayı, Sefo konseri ve muhteşem drone gösterisiyle büyük bir coşkuyla kutladıElif Şevval Demir / ANTALYA (İGFA) - Antalya'da insan seli cadde ve meydanlara sığmadı.

Konyaaltı Varyant'tan başlayan fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Fener alayına katılanlar ellerinde bayraklar, Atatürk posterleri ve meşaleler ile muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Söylenen marşlar eşliğinde büyük coşku yaşandı. Fener alayı Cumhuriyet Meydanı’na ulaştığında coşku doruğa çıktı.

Meydana sığmayan mahşeri kalabalık ellerinde Türk bayrakları, dillerinde şarkılar ve marşlarla Cumhuriyeti kutladı. Kırmızı Beyaz gecede, Antalyalılar Cumhuriyetine ve Ata’sına sevgi gösterilerinde bulundu.