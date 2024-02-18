Antakyalılar yeniden kuaför ve berberleri ile buluştu

AKUT VAKFI’nın “Hatay’da Hayata Devam” projesi kapsamında Antakya’da açtığı kuaför ve berberleri, İBB Kiptaş Geçici Yaşam Kenti yerleşkesine taşındı.HATAY (İGFA) - 6 Şubat büyük deprem felaketinin ardından afet bölgelerine yönelik pek çok çalışma yürüten AKUT VAKFI, afet bölgesinde yaşamı normalleştirebilmek ve yaşanılan zor günleri bir nebze olsun unutturabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

AKUT VAKFI, “Hatay’da Hayata Devam” projesi kapsamında Antakya’da açtığı kuaför ve berberleri ile Hataylılara ücretsiz kişisel hijyen ve bakım hizmeti sunuyor.

Proje ile zorlu süreçte bölge halkının yanında olarak Hataylılara kişisel bakım ve hijyen hizmeti sunmayı, yerel istihdamı desteklemeyi, diğer kurum ve kuruluşlara da rol model olmayı hedeflenirken, Hataylı kuaförlerin istihdam edildiği projeden bugüne kadar yüzlerce Hataylı yararlandı. Yeni yerleşkesine taşınma çalışmaları sona eren ve yeni yerinde yine randevu sistemi ile misafirlerini ağırlamaya başlayan AKUT Vakfı, kuaför ve berberleri her gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ana Destekçileri Turkish Philanthropy Funds (TPF) ve Amerikan Türk Derneği (ATA-DC) olan projeye P&G Türkiye ise malzeme desteği ile katkı sağlıyor.