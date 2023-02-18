Ankaralılar 'yemek ver'mek için yarışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliğine hem deprem bölgelerinde hem de Başkentte devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Mamak Eserkent Sosyal Konutları, Kesikköprü Yerleşkesi ve misafirhanelerinde 4 bin 500 depremzede vatandaşı ağırlayan ABB, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde oluşturulan giyim mağazası ile de 2 günde yaklaşık 10 bin afetzede vatandaşla hizmet verdi. ‘Bir Yemek De Benden’ sloganıyla başlatılan ‘Yemek Ver’ dayanışma kampanyasına ise 24 saat dolmadan 4 milyon TL’den fazla destek geldi. Ayrıca ABB, Dikmen’deki Ankara Bilişim Köprüsü’nün kapılarını da deprem bölgesinden gelen bilişimcilere yılsonuna kadar ücretsiz olarak açtıklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkentte başlattığı destek kampanyaları ve yardım seferberliği büyük depremin 12’inci gününde de devam ediyor.

Mamak Araplar Mahallesi Eserkent Sosyal Konutları, Kesikköprü Yerleşkesi ve diğer misafirhanelerinde 4 bin 500 depremzedeyi ağırlayan ABB, Altıpark’ta bulunan ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ni de bir giyim merkezine dönüştürdü.

“YEMEK VER” KAMPANYASINA DESTEK YAĞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente gelen afetzede vatandaşlar için ‘Yemek Ver’ dayanışma kampanyasını da başlattı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamanın ardından başlayan kampanyaya 24 saat dolmadan 4 milyon TL’den fazla destek geldi.

Kampanya kapsamında; kentlerine gelen depremzede vatandaşlara destek olmak isteyen Başkentliler, https://www.yemekver.org/ internet adresi üzerinden sipariş kahvaltı paketi 25 TL, yemek paketi 50 TL ve kahvaltı+yemek paketi 75 TL olmak üzere 3 farklı seçenekten birini satın alabiliyor.

Sipariş verilmesinin ardından Belpa Mutfak’ta hazırlanan günlük kahvaltı ve yemek paketleri, AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan afetzede vatandaşlara ulaştırılıyor.

İKİ GÜNDE YAKLAŞIK 10 BİN DEPREMZEDE VATANDAŞ YARARLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet bölgelerinden Ankara’ya gelen depremzede vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Altınpark içerisindeki ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ni bir giyim mağazasına dönüştürdü. Giyim mağazası, açılmasının üzerinden geçen 2 günlük sürede yaklaşık 10 bin depremzede vatandaşa hizmet verdi.

ANFA Altınpark Giyim Mağazası girişinde ABB yetkilileri tarafından karşılanan depremzede vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve ikametgâh kontrolünün ardından ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara yönlendiriliyor. Afetzedeler mağaza sayesinde hem kendilerinin hem de çocuklarının giyim ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Depremzede vatandaşlara destek olmak isteyen Başkentliler; 10.00-22.00 saatleri arasında gönüllü olarak mağazada görev alabilir ya da Bilkent Center, Batıkent Gimsa önü, Aşağı Eğlence Meydanı, Metromall AVM ve Yıldız Nişantaşı Pazarı önüne kurulan toplama alanlarına sıfır olmak kaydıyla, çocuk ve bebek ürünleri, mont, ayakkabı, kadın pedi, pişik kremi, mama ve şampuan olmak üzere kullanılmamış kıyafet desteğinde bulunabilir.

TEKNOLOJİ KÖPRÜSÜNÜN KAPILARI BİLİŞİMCİLERE AÇILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bilkent Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Dikmen’deki Ankara Teknoloji Köprüsü’nün kapıları da deprem bölgesinden ayrılmak durumunda kalan teknoloji girişimcileri ve bilişimcilere açıldı. Bilişimciler [email protected] e-posta adresine mail atarak ayrıntılı bilgi alıp başvuruda bulunabilirler.

Başkentte iş verenlerle iş arayanlar arasında köprü vazifesi gören ABB Kariyer Merkezi de depremzedelere iş imkânı yaratmak için çalışıyor. Gençlik Parkı Metro Kapı Girişi No:12 adresinde bulunan merkezdeki görevli uzman personel; afetzede vatandaşlara meslek edinme, kariyer planlama, CV hazırlama, iş arama kanallarının etkin kullanımı ve mülakat süreçleri hakkında nitelikli danışmanlık hizmeti de verecek. Vatandaşlar, “(0312) 507 42 44” numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecekler.

ASKİ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgelerinde de çalışmalarını sürdürüyor. 1192 personel ve 370 araç ile depremlerin etkisini gösterdiği illerde Ankara İtfaiyesi’nden Belpa’ya, ASKİ’den Fen İşleri Daire Başkanlığına, Halk Ekmek’ten Sağlık İşleri Dairesine kadar pek çok daire ve iştirak temizlik, yemek, ekmek ve hasar tespit gibi çalışmalara destek oluyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü ise deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları sonrasında ortaya çıkan sorunları gideriyor ve afet bölgesinin temiz su ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütüyor. Adıyaman’da hasar tespit çalışmaları gerçekleştiren ASKİ, Besni ilçesindeki 8 adet arızanın tüm onarımını gerçekleştirdi ve bölgenin su sorununu çözdü.

Depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar yürüten ASKİ, hastaneler, aşevleri, çadır kentlerde yapılan kuyu sondaj çalışmaları ve 13 tanker ile 500'ün üzerinde yaptığı seferlerle, afet bölgesinin temiz su ihtiyacını karşılıyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Çölyak Dernekleri ile beraber ürettiği glütensiz ürünleri deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyor.