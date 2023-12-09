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Ankaralı minikler meşe palamudu ekti

GÜNDEM 09.12.2023, 14:45
Ankaralı minikler meşe palamudu ekti

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı iş birliğiyle Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 18 Çocuk Etkinlik Merkezi’nde “Meşe Palamudu Tüpleme” etkinliği düzenlendi.ANKARA (İGFA) - 3-4-5 yaş grubu yaklaşık 800 minik, meşe palamutlarını saksılara kendi elleriyle ekti. Beypazarı, Altındağ ve Üreğil Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde gerçekleştirilen etkinliklerde ekilen tohumlar, nisan ve mayıs aylarında çocuklarla birlikte fidana dönüştürülerek doğayla buluşturulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “çevre dostu” uygulamalarla farkındalık kazandırmaya devam ediyor.

 800 ÇOCUK MEŞE PALAMUTLARINI KENDİ ELLERİYLE EKTİ

Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı iş birliğiyle Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 18 Çocuk Etkinlik Merkezinde “Meşe Palamudu Tüpleme” etkinliği düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Turpçu, “Yaklaşık birkaç haftadır TEMA ile birlikte Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz de bir proje yürütüyoruz. 18 çocuk etkinlik merkezimizde 800’e yakın çocuğumuzla bu çalışmayı yapmaya devam ediyoruz. Meşe palamudu tüplüyoruz. Bu meşe palamutlarını nisan, mayıs ayı gibi fidana dönüştürmeyi ve doğayla buluşturmayı planlıyoruz. Aynı zamanda doğadan topladığımız doğal materyallerimizle çocuklarla bazı sanatsal çalışmalar yapıyoruz. Ocak ayı gibi de bunların sergisini yapmayı düşünüyoruz. Buradaki amacımız çocukları doğa ile daha yakın bir temasa sokmak ve onlara doğa bilincini, çevre sevgisini kazandırmak”  dedi. 

NİSAN VE MAYISTA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULACAK

3-4-5 yaş grubu yaklaşık 800 minik, meşe palamutlarını saksılara kendi elleriyle ekti. Beypazarı, Altındağ ve Üreğil Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde gerçekleştirilen etkinliklerde ekilen tohumlar, nisan ve mayıs aylarında çocuklarla birlikte fidana dönüştürülerek doğayla buluşturulacak.

TEMA Vakfı Çayyolu Bölge Sorumlusu Aylin Tural da, “Çocukların öğrenmeye başladığı yaştan itibaren çocuklara doğa bilincini aşılamak, doğa sevgisini aşılamak, doğayı merak edip içinde bulunmalarını sağlamak için meşe palamudu tüplemesiyle başlatıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 18 kreşi ile beraber bir projeye başladık” dedi.

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