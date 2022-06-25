Ankaralı esnafla 'Babacan' sohbeti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gittiği pazar yerinde esnafla sohbet etti.İSTANBUL (İGFA) - Esnaf, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Babacan’a “Milletin sıkıntısı var. Hayat çok pahalı. Ne olacak böyle?” diye dert yandı. Babacan bunun üzerine “Dolar kurunu patlattılar, tüm düzen bozuldu. Her şey pahalanıyor. Mazot, elektrik, doğal gaz… Her şey pahalı. Ama düzgün bir kadro işin başına gelince düzelir çabuk” ifadelerini kullandı.

Babacan, pazarcı esnafının “Dolar 1 lira olur mu başkanım?” sorusunu ise “Çıktı mı geri inmiyor ama gelir artar. Biz devraldığımızda dolar 1,5 liraydı. Altı sene sonra 1,30’a düştü. Gelir arttı. Vatandaşın satın alma gücü arttı” diye yanıtladı.

Babacan’ın, ekonomiden sorumlu olduğu dönemde “Çeyrek altın 70 liraydı” diye hatırlatması üzerine esnafın “50 liraya bir kilo biber sattık” demesi dikkat çekti.