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Ankaralı 100 kadınlardan zeybek gösterisi

GÜNDEM 28.10.2023, 17:45
Ankaralı 100 kadınlardan zeybek gösterisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. yaşını düzenlediği çeşitli etkinliklerle kentin dört bir yanında kutlamaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100. yaşını düzenlediği çeşitli etkinliklerle kentin dört bir yanında kutlamaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda Dikmen Vadisi'nde “100. Yıl Kadın Şenliği” düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş’ın katıldığı şenlikte 100 kadın Sarı Zeybek oynadı. 

Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi “100. Yıl Kadın Şenliği” düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri koordinasyonunda düzenlenen şenliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş da katıldı.

Kadın Lokalleri ve Aile Yaşam Merkezi’ne üye kadınların düzenlediği şenlikte konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, “Mustafa Kemal Atatürk ‘Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ diyecek kadar, kadının toplum ve medeniyet içerisindeki yerini takdir etmiştir. Milli Mücadele’de Hali Edip Adıvar’lar, Kara Fatma’lar, Nene Hatun’lar gibi nice Türk kadını Cumhuriyetin temin ve tesisi için Anadolu’nun dört bir yanında cephelerde savaşmıştır. Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte Dünya’nın hiçbir yerinde olmayan kadın hakları Türk kadınına armağan edilmiştir” dedi.

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