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Ankara’da Sinandede rüzgârı

GÜNDEM 19.01.2023, 14:52
Ankara’da Sinandede rüzgârı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirdiği grup toplantısına katılmak üzere AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın davetlisi olarak Ankara’ya giden Sinandede Mahalle sakinleri gündem oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yıldırım ilçesinin 6 bin 500 kişilik nüfusu ve son genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 62 oy oranı desteği ile gündeme gelen  mahallesi Sinandede, sosyal buluşmalar başta olmak üzere kent ve ülke gündemine dair gerçekleştirdiği etkinliklerle son dönemde adı ulusal düzeyde öne çıkan mahallelerden oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP’li siyasetçi Mustafa Bozbey, Sanayici İş Adamı Selim Yedikardeş, Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gibi Bursa’daki önemli isimleri mahalle halkı ile buluşturan Sinandede Mahalle Muhtarı İsmail Ali Koca ile Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal yardım çalışmaları, erzak başta olmak üzere çeşitli ayni destekler ile gençlik konularında önemli projeleri hayata geçiren Sinandede Mahalle sakinleri, her Pazar sabahı ikram ettikleri çorba ile Bursa’da “Hayırda öncü kalpler” olarak anılıyorlar…

Yıldırım başta olmak üzere Bursa genelinde farkındalık meydana getirmek için yola çıktıklarını ifade eden Sinandede Mahalle Muhtarı İsmail Ali Koca; “kentsel dönüşümler ve dijitalleşme nedeniyle gençlerimiz mahalle kültüründen uzaklaşmaya başlarken, çocuklarımızda mahalle kültüründen yoksun büyümeye başladılar. 20 yıl önce Sinandede Cami Derneği olarak hayata geçirdiğimiz çeşitli aktiviteleri 2018 yılında kurduğumuz Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde sosyal yaşama destek olacak şekilde güçlendirdik. Bireyden topluma, toplumdan bütün kente sevgi ve saygıyı yaymak, ihtiyaçları ve sorunları gidermek için çıktığımız yolda bugün koskoca bir aile olarak hem Yıldırım ilçemizde hemde Bursa’da parmakla gösterilen bir konuma geldik. Gençlerimiz ile şehrin tüm sorunlarında ve heyecanlarında Sinandede markasını heryere taşıdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı Bursa mitingi sonrasında Sinandede Mahallemizde ağırlamak istiyoruz. Bursa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kılıç başta olmak üzere Ankara’da bizleri ağırlayan tüm Milletvekillerimize ve danışmanlarına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Vakıf kültürünün simgelerinden olan Bursa’da yerel dinamiklerin destekleri ile önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Sinandede Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği  Başkanı Emir Engin; “Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’ya gelmeden önce görmek ve kucaklamak için Ankara’ya gittik. Derneğimiz, kurulduğu günden bugüne mahalle halkımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü sorun ve sıkıntısını gidermek için faaliyet gösteriyor. Gençlik çalışmalarımızla, öğrenci burslarımızla, sosyal buluşmalarımızla, sabah çorbalarımızla hem Yıldırım’da hem de Bursa’da örnek gösteriliyoruz. Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan ihtiyarlarımıza her kesimden katılımcı ile hızla büyüyen derneğimiz ve Sinandede, yarınlara güçlü bir toplum için ihtiyacımız olan aile ve mahalle kültürünün yegane temsilcisi diyebiriliz” dedi.

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