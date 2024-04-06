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Ankara’da KGK 6’ıncı iftar buluşması gerçekleşti

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) geleneksel iftar buluşmaları başkent Ankara ile devam etti İftara 22 Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı

GÜNDEM 06.04.2024, 15:01
Ankara’da KGK 6’ıncı iftar buluşması gerçekleşti

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) geleneksel iftar buluşmaları başkent Ankara ile devam etti. İftara 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç da katıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara’da konseyin Balgat’ta bulunan genel merkez binası fuaye salonunda kurulan iftar sofrasına KGK adına Genel Başkan Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Aydemir, Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş ile KGK il temsilcileri Adem Yılmaz (Kırıkkale), Tarık Yılmaz (Yozgat), M. Fatih Maradit (Düzce), Murat Sürmeli (Kırşehir), Orhan Üngör (Sivas) ile KGK Meclis Üyeleri Hanefi Uzunçam, A. Kadir Konuksever, Seda Demir, Bekir Nazım Ada, Muhammed Vefa Özalp, Olgunay Köse, Süreyya Güngör, Aybeniz Küzeci ile Ankaralı KGK üyesi gazeteciler, bazı siyasiler ve diplomatların da aralarında bulunduğu 80’den fazla konuk katıldı. DİM: SAHADA SADECE BİZ VARIZ İftar sonrasındaki konuşmasına kadir gecesini tebrik ederek başlayan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, iftara katılan ve katkıda bulunanlara teşekkür etti ve konseyin çalışmaları ile medya sektörünün son durumuyla ilgili bilgi verdi. Konseyin adı gibi küresel çapta bir örgütlenmeye sahip olduğunun altını çizen Dim, “1 Nisan 2024 itibariyle 73 ülke ile 81 ilde temsilcimiz var. Dünyanın ve Türkiye’nin tamamında çok etkili bir networke sahibiz. Meslek örgütü olarak elbette mesleki dayanışma ve işbirliğinin yanısıra Türk devletlerinin kamu diplomasisine destek veren bir misyonumuz var. Yaygın ve yerel medyanın yanında dış medya yani yabancı gazeteciler de bizim ilgi alanımızda. Konseyi oluşturan 3 meclisimizde tüm medyayı kucaklıyoruz. Çok üye yapmak gibi bir politikamız yok. Nicelik değil niteliğe önem veriyoruz. Bu altıncı bölgesel iftarımız. Yarın akşam İstanbul’da yedinci ve son iftarımızı yapacağız. Türkiye’nin her bölgesinde sahadayız. İl temsilcileri ve gazetecilerle buluşup mesleki anlamda istişare eden bizden başka meslek örgütüne rastlamadım. Medyanın sorunlarını, sıkıntılarını ve taleplerini biliyoruz. Basın İlan Kurumu’nda bunları sık sık dile getiriyorum. Umarım sesimizi duyan olur” diye konuştu. ARINÇ: KONSEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUM İftar yemeğine onur konuğu olarak katılan 22’nci dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç da bir konuşma yaptı. Küresel Gazeteciler Konseyi’nin meslek örgütü olarak sadece medya değil ülke açısından da önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Arınç, “Konseyi kısa sürede bu noktaya taşıyan Sayın Dim ve yönetimini kutlarım. Her fırsatta konseyin etkinliklerine katılmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. İnanıyorum ki konsey gelecekte de çok daha etkin bir pozisyonda hizmetlerini sürdürecektir” dedi.

DİPLOMATİK KONUKLAR Ankara’daki KGK iftarına Türkiye’nin geçmiş dönem Lefkoşa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk-Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Eğitim Genel Müdürü Ali Murat Başçeri ve İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiği Kültür Konsolosu Dr. Seyyed Ghasem Nazemi ile Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel de katıldılar.

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