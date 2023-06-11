Ankara'yı sel aldı! Araçlar suya gömüldü!

Meteoroloji'nin uyardığı Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar suya gömüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için 'istifa et' etiketleri ile yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli sağanak dolayısıyla rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini de su bastı.

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle bazı araçlar sürüklendi. Otomobillerinde mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Öveçler Vadisi'ndeki park yüksek kesimlerden gelen yağmur suyuyla doldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralıları kuvvetli ve fırtınalı sağanak yağışa karşı uyardı.

Başkan Yavaş, kent merkezinde aynı anda başlayan afet düzeyindeki kuvvetli/fırtınalı sağanak yağış ve dolu yağışının oranı metrekarey 44 kilogramı aştığını belirterek, "Teyakkuz halindeyiz. İlgili birimlerin tüm izinleri kaldırıldı. Başkent 153 çağrı merkezimize gelen tüm ihbarlara tek tek müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin çalışma ve kontrol alanlarının konumlarını https://youtube.com/live/WONshlyvUsE?feature=share linkinden canlı yayınla takip edebilirsiniz" hatırlatmasını yaptı.

https://twitter.com/mansuryavas06/status/1667880814804189186