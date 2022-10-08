Ankara yeşil bir başkent olacak

Peyzaj ve bakım çalışmalarıyla Başkent’i daha güzel bir kent haline dönüştürmeye yönelik çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilerden aldığı ağaç ve bitkilerin dikim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - “Daha güzel bir Başkent” için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiden satın aldığı ağaç ve bitkileri Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.

ANFA Genel Müdürlüğü; ana arterler başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki cadde, bulvar, park ve refüjlerde iklime dayanaklı bitki ve ağaçların dikimini sürdürüyor.

BİNLERCE AĞAÇ VE BİTKİ DİKİLDİ

ANFA Genel Müdürlüğü; Konya Yolu, Eskişehir Yolu, İncek Bulvarı, Yozgat Bulvarı ve ANKAPARK’ın yanına yapılan mesire alanına çınar ağacı, ardıç ve gül gibi binlerce bitki ve ağaç dikti.