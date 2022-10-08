Ankara'ya 'tarihi' ödül

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ödüle layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen törende; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nü Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş aldı.ANKARA (İGFA) - Ankara’nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) bu yıl 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda, Tarihi Kentler Birliği’nin kurulmasını sağlayan Prof. Dr. Metin Sözen’in adına verilen Koruma Büyük Ödülü, Ankara Büyükşehir Belediyesinin oldu.

METİN SÖZEN KORUMA BÜYÜK ÖDÜLÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesinin yürütmekte olduğu “Ankara Roma Tiyatrosu Restorasyonu ve Arkeopark Çevre Düzenleme Uygulamaları” ile uzun bir aradan sonra yeniden dâhil olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”ne değer görüldü.

Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde; “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”nü ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş aldı. Ödemiş’e ödülünü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Dönem Başkanı Hayrettin Güngör verdi.

ROMA TİYATROSU RESTORASYONUNDA HEDEF 2022 YILI SONU

M.S. 2. ve 3. yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen ve metruk hâlde bulunan Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar 2020 yılının eylül ayında başladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaların, 2022 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan hizmet protokolü kapsamında, kazıları Anadolu Medeniyetleri Müzesi denetiminde yapılan restorasyon projesi tamamlandığında yaklaşık 1500 kişilik seyirci kapasitesine sahip bir açık hava sahnesi olarak da kullanılabilecek.

AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ TASARLANDI

Çalışmaları 2021 yılı Kasım ayında başlayan projede, Arkeopark Çevre Düzenleme Uygulamaları da Roma Tiyatrosu restorasyonu ile eş zamanlı olarak 2022 yılı sonu tamamlanması hedefiyle sürdürülüyor.

Arkeopark bittiğinde, kazı alanlarının ve buluntuların sergileneceği açık hava müzesi gibi tasarlanan alanda; çocuklara ve gençlere arkeoloji bilimini tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan atölyeler, tematik bir çocuk kitaplığı, Ankara’nın tarihi katmanlarının anlatıldığı tematik sergiler olacak.