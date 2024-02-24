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Ankara'ya iki yeni metro hattı

GÜNDEM 24.02.2024, 09:22
Ankara'ya iki yeni metro hattı

Başkentin metro ağının genişletilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koru-Bağlıca ve Koru-Yaşamkent ile Keçiören Şehitler-Ovacık Uzatma Hatlarının projelerini tamamlayarak, incelenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teslim etti.ANKARA (İGFA) - Başkentte artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısının oluşturduğu trafik sıkışıklığının giderilmesi amacıyla harekete geçen ve sıfırdan yeni metro projeleri hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllar sonra kente kazandırılacak yeni metro hatlarının çalışmalarına devam ediyor.

2 HATTIN DAHA PROJESİ TAMAMLANDI

Daha önce projesi ve resmi süreçleri tamamlanan ve ihale aşamasında olan Mamak Metrosu’nun (Dikimevi-Natoyolu) ardından 9,36 kilometre ve 5 istasyondan oluşan M2 Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca ile 7,69 kilometre ve 4 istasyondan oluşan M4 Şehitler-Ovacık Uzatma Hatlarının da projeleri tamamlandı.

Hazırlanan projeler, incelenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teslim edildi.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Başkent için büyük öneme sahip yeni metro hatlarından gelinen son durumu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. “Ankara'mızın metro ağı için çalışmalarımız sürüyor” diyerek açıklamasına başlayan Yavaş, “Daha önce projesi ve resmi tüm süreçleri tamamlanan, ihale aşamasında olan Mamak Metrosu'nun ardından, Koru Bağlıca - Koru Yaşamkent Uzatma Hattı (9,36 km, 5 istasyon) PROJESİ TAMAMLANDI ve bugün incelenmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teslim edildi. Keçiören Şehitler - Ovacık Uzatma Hattı (7,69 km, 4 istasyon) PROJESİ TAMAMLANDI ve incelenmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teslim edildi. Projesi yapılan Kızılay - Dikmen ve Çayyolu - Sincan Hatları dahil 5 projede 51,33 km'lik yeni metro hatlarımız için gün kaybetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Havalimanı Metrosu'nun sorumluluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olduğu için belediye olarak bir çalışma yapamadığımızı ayrıca belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

 TOPLAMDA 51,33 KİLOMETRELİK 5 YENİ METRO HATTI

Başkentte raylı sistem ağını genişletilmesi amacıyla 5 yeni metro hattının projeleri sürdürülüyor.

Dikimevi-Natoyolu (Mamak), M2 Koru-Bağlıca ve Koru-Yaşamkent, M4 Şehitler-Ovacık, M5 Kızılay-Dikmen ve M6 Çayyolu-Sincan hatlarının tamamlanmasının ardından Ankara’ya toplamda 51,33 kilometrelik raylı sistem hattı kazandırılmış olacak.

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