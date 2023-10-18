Ankara Üniversitesi'nden 'Gazze' çağrısı

Ankara Üniversitesi Senatosu, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere irade ve sorumluluk sahibi tüm uluslararası kuruluşları,İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için göreve çağırdı. ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve senato üyeleri, Senato Toplantısında, çocuk, kadın ve masum sivillerden oluşan yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı ile Gazze’de benzeri görülmemiş bir katliama daha imza atan İsrail’e tepki gösterdi.

Gazze’ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Rektör Ünüvar, “Bu orantısız güç gösterisinin sebep olduğu vahşetin bir an evvel sona ermesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Senato üyeleri de hastane saldırısıyla insanlık suçu işleyen ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal eden İsrail’e tepkilerini dile getirdi.

Toplantıda alınan senato kararı ile uluslararası kuruluşlar, saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için göreve çağrıldı.

Yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğu vurgulanan senato kararında, “Bir insanın yaşamına son vermek, bütün insanlığın yaşamına son vermekle eş değerdir. Sahip olduğumuz haklar, bütün insanların haklarını korumada bizi sorumlu kılar. Kutsal kitaplar, can güvenliği ve yaşam hakkının dokunulmaz olduğunu söyler; her bir insan varlığının şeref ve saygınlığını yüceltir. Ulusal ve uluslararası hukuk da yaşam hakkının korunmasını güvence altına alır” denildi.