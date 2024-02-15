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Ankara Üniversitesi Beşevler yerleşkesine yeni sosyal yaşam alanı

GÜNDEM 15.02.2024, 17:15
Ankara Üniversitesi Beşevler yerleşkesine yeni sosyal yaşam alanı

Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan Seralar Gençlik Merkezinin temeli törenle atıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi'nde Rektörlük, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Uluslararası Merkez ve üniversitenin idari birimleri ile mezuniyet törenleri ve bahar şenliklerine ev sahipliği yapan Güneş Meydanı’nın yer aldığı Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi, yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşuyor.

Uluslararası Merkez yanında, “Seralar” olarak bilinen alanda inşa edilen ve kısa zamanda tamamlanması planlanan Seralar Gençlik Merkezinde; okuma ve çalışma salonu, sergi salonu, çok amaçlı salon, 2 adet atölye, kitap satış mağazası ve sahne yer alacak.

Tamamlandığında 2 bin metrekarelik peyzaj alanı ile toplamda 3 bin 74 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak Gençlik Merkezi için rektör, rektör yardımcıları, senato üyeleri, akademisyenler ve idari personelin katılımıyla temel atma töreni düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, son derece anlamlı bir işin temel atma töreni için bir araya geldiklerini, bundan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Üniversiteler için güzel binalar, iyi yetişmiş hocalar, çok iyi donanımlar ve çok güzel öğrenciler gerektiğini belirten Ünüvar, “Başarılı ve çalışkan öğrencilerin, ileride ülkemizin farklı kademelerinde görev alarak hem ülkemize hem de insanlığa hizmet edecek öğrencilerimizin bizi tercih etmesi için çok iyi hocalarımız olacak, çok iyi binalarımız olacak, çok güzel laboratuvarlarımız olacak ama bunlar yeterli değil. Sunduğunuz sosyal imkânların da yeterli olması gerekiyor. Çünkü artık çağımızda çocuklar sadece bu saydığım unsurlara değil, ders dışında vakit geçirebileceği mekanların, kütüphanelerin, gençlik merkezlerinin, dinleneceği bir ağaç gölgesinin, içinde kendisini huzur içinde hissedeceği bir yapının olmasını arzu ediyor” dedi.

Ankara Üniversitesinin çok büyük bir üniversite olduğunun altını çizen Ünüvar, “Çok önemli okullarımız, çok önemli kampüslerimiz var. Her bir kampüsümüzün içerisinde ben kendimi başka bir dünyaya kaptırıyorum. Her bir kampüsümüzün kendi karakteristik özelliğini yansıtan çok güzel hususiyetleri var. Biz yöneticilerin en temel görevlerinden bir tanesi sadece mevcudu korumak değil, onu daha ileriye götürmektir” diye konuştu.

Beşevler 10. Yıl Yerleşkesinin Ankara Üniversitesinin kalbi konumunda olduğunu vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

“Ankara’nın tam merkezinde biyoçeşitliliğin çok üst düzeyde olduğu bir kampüs. Öğrencilerimizin en çok kullandığı yerler burada. Dolayısıyla bizim burayla ilgili de diğer kampüslerimizde olduğu gibi bazı güzelleştirmelere ihtiyacımız vardı. ‘Seralar’ olarak adlandırılan alanın dokusunu bozmadan, hiçbir ağaç kesmeden, hiçbir canlıya dokunmadan o canlının hayatiyetini de devam ettirecek şekilde adımlar atarak, bir proje hazırladık. Tam yeşilin ortasında, tabiatın ortasında kendimizi iyi hissedebileceğimiz bir mekânı önce hayal ettik, daha sonra onu kâğıda döktük ve sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kapısını çaldık. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak da çok yakından ilgilendi. Burayı Seralar Gençlik Merkezine dönüştürüyoruz. Bittiği zaman çok güzel bir gençlik merkezi olacak.”

İnşaatın birkaç ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını ifade eden Ünüvar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve ekibine de teşekkür ettiğini kaydetti.

Tören, dua edilmesi ve butona basılmasının ardından, anı fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

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