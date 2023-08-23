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Ankara-Samsun yolunda kaza: 5 yaralı

GÜNDEM 23.08.2023, 00:46
Ankara-Samsun yolunda kaza: 5 yaralı

Ankara Kırıkkale yolunda Kırıkkale istikametine seyir halinde olan ismi henüz belirlenemeyen 06 DN 6545 plakalı otomobil Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkiinde önüne sokak köpeğinin çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.Selim ŞAHİN / ANKARA (İGFA) - Ankara-Samsun karayolunda meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve 112 Acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre araçtan bulunan 5 yaralı ve kız çocuğu ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

https://youtu.be/1GeglGdKWTs

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