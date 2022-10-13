Son Dakika

Ankara'nın 'Başkent' oluşunun 99'uncu yılını kutladı

GÜNDEM 13.10.2022, 11:47
Ankara'nın 'Başkent' oluşunun 99'uncu yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılını kutladı.

99'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Millî Mücadele'mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihi önemi haiz Ankara'mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1580468390283468800

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Ekim 2022
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:02
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 8 10
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Real Valladolid 8 8
14. Girona 8 7
15. Almeria 8 7
16. Getafe 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 2