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Ankara'nın 'Başkent' oluşunun 99'uncu yılını kutladı
GÜNDEM 13.10.2022, 11:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılını kutladı.
99'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Millî Mücadele'mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihi önemi haiz Ankara'mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1580468390283468800
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