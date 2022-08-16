Ankara-Niğde Otoyolu'nu 9 milyon araç kullandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığın dev projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana yaklaşık 9 milyon aracın kullandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Son 20 yılda ulaşımın her moduna yatırım yaptıklarını ve Türkiyenin altyapı sorununu büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, durmaksızın milletin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. 7/24 çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri milletimizin hizmetine sunduk. O projelerden biri de Ankara-Niğde Otoyolu . Otoyol ringinin bir parçası olan Ankara-Niğde Otoyolu, 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda. Tamamı 16 Aralık 2020de trafiğe açılan otoyol, Edirneden başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğuya kadar uzanan ve yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur Sınır Kapısı kesimini de kapsayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolunda kesintisiz ulaşım sağladı" dedi.
ANKARA-NİĞDE ARASI 2 SAAT 22 DAKİKAYA İNDİ
Otoyolun hizmete açılması ile Ankara-Niğde arası seyahat süresinin 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indiğine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, "Açıldığı günden bu yana otoyoldan 8 milyon 961 bin araç geçiş yaptı. Zamandan yıllık 450 milyon TL, akaryakıt tüketiminden yıllık 278 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 728 milyon TL tasarruf edildi. 57 bin ton karbon emisyon azaltımı sağlandı" diye konuştu.
20 yılda otoyol ağını 2 kattan fazla artırarak, 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ışığında projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
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