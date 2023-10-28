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Ankara Kent Konseyi “Yeşil Ekonomi Zirvesi”nde

GÜNDEM 28.10.2023, 17:30
Ankara Kent Konseyi “Yeşil Ekonomi Zirvesi”nde

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, Nijerya’da gerçekleştirilen “Yeşil Ekonomi Zirvesi”nde Türkiye’yi temsil etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz,  Nijerya’da gerçekleştirilen “Yeşil Ekonomi Zirvesi”nde Türkiye’yi temsil etti. Nijer Eyaleti Valiliği, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından politika oluşturma ve uygulama stratejilerinin oluşturulduğu zirveye farklı bölgelerden 8 oturumda, 61 uluslararası panelist katıldı.

Afrika’nın en kalabalık ve en büyük ekonomisine sahip olan ülkesi Nijerya’da gerçekleştirilen “Yeşil Ekonomi Zirvesi”nde Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye’yi temsil etti.

Zirvede; ulusal ve uluslararası yatırım olanakları, iş birlikleri ile farkındalığın ve toplumsal katılımın artırılması için atılması gereken adımlar ele alındı.

'Sürdürülebilir Tarım’ oturumunda konuşma yapan Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, “Ya birlikte yeşili göreceğiz ya birlikte yok oluşu izleyeceğiz. Kuraklığın esir aldığı bir dünyada, ideolojilerin de devletlerin de, bayrakların da, sınırların da bir anlamı olmayacak. 1800 üyemizle, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bu çabamızın, sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı saran bir farkındalıkla taçlanması için çalışıyoruz. Öyle bir noktadayız ki… Krizi bilmek yetmiyor, krizi görmek işe yaramıyor, kriz için çalışmak tek başına anlam ifade etmiyor. İklime karşı sorumluluklarımızı tekil olarak sonuna kadar yerine getirsek bile, dünyanın başka bir yerindeki sorumsuzluğun bedeli yine hepimize yansıyor. Gelecek için çalışmaya evet ama tek başımıza değil. Tıpkı bu dünyada yalnız başımıza olmadığımız gibi gelecekte de yalnız olmayacağız. Ya birlikte yeşili göreceğiz ya birlikte yok oluşu izleyeceğiz” dedi.

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