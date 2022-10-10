Ankara Keçiören'e 'Teknoloji Merkezi' açıldı

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan teknoloji merkezi, 4 milyon liraya yakın bir yatırımla hayata geçirildi.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Emrah Mahallesi’ne kurulan Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Prof. Dr. Tunçalp’in eşi ve çocukları, birçok siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknolojik gelişmelerle birlikte yeni meslek dallarının oluştuğuna vurgu yaptı.

Bakan Varank, tüm altyapı çalışmalarının incelikle kurgulandığı bir tesis olduğunu belirterek, "Gençlerin vizyonu ve ufku çok geniş. Bu anlamda burada hem eğlenecek hem öğrenecek hem de kendi girişimlerini kuracaklar. Kendi çalışmalarını burada yapabilecekler. Tabii üniversitelerle iş birliği içerisinde teknoloji ve girişimcilik eğitimi konusunda, ofis hizmetlerinde buradaki hizmetlerden faydalanabilecekler. Ben bu vasıta ile başta Turgut Başkan’a ve tüm emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Merhum Prof. Dr. Tunçalp Özgen’e rahmet diliyorum" dedi.

GENÇLER ZAMANINI DOĞRU YÖNETEBİLMELİ

Gençlerin birçoğunun dijital oyunları sevdiğini söyleyen Bakan Varank, "Kimi zaman bir stadyum dolusu insan futbol maçı izler gibi e-spor müsabakalarını izliyor. Binlerce online izleyici bu müsabakaları yakından takip ediyor. Spor takımları burada turnuvalar düzenleyebilecekler ya da kendilerini geliştirip antrenman yapabilecekler. Bugün de açılışa özel elektronik spor müsabakası düzenlenecek. E-spor konusunda bir hatırlatmayı da buradan yapmış olayım. Gençler zamanlarını da doğru yönetebilmeli. Bu oyunlara kendilerini fazla kaptırıp diğer çalışmalarını aksatmamalı. Bizim gençlerden beklentimiz, sadece oyun oynamakla kalmamaları, aynı zamanda bu oyunları geliştirmeleridir. Türkiye zaten son dönemde dijital oyun girişimciliğinde adeta bir tarih yazıyor. İstanbul bu yıl dijital oyun sektöründe Avrupa`da en fazla yatırım alan şehir oldu, Londra ikinci oldu. Orada en fazla yatırım alan firmanın sahibi de bir Türk. Demek ki bizim bu alanda bir kabiliyetimiz var. Gençlerimiz kurduğu oyun teknolojileri ile tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Hacettepe Üniversitesinde firmalarımızı ziyaret ettik. Genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bir oyun firmasına gittik. Bilkent mezunu bir arkadaşımız 4-5 yıl önce şirketini kurmuş. 9 kişiyle oyun geliştirmiş. Sadece bir oyununu bu arkadaşlarımız tam 200 milyon dolara Amerika`ya satmışlar. 9 kişi 200 milyon dolarlık bir katma değer oluşturabiliyor. ‘Biz oyunumuzu 200 milyon dolara sattık, bu sene Ankara`da 200 milyon lira vergi ödeyeceğiz, vergi rekortmenleri arasına gireceğiz, gurur duyuyoruz’ dediler. İşte burası da o vizyona uygun olarak aynı zamanda bir kuluçka merkezi şeklinde tasarlandı" diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da, gençlere yapılan yatırımın Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırım anlamına geldiğini kaydetti.

Gençlerle birlikte kurdele kesilerek gerçekleştirilen açılışın ardından Bakan Varank, Başkan Altınok ve diğer katılımcılar Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nde incelemelerde bulundular. Burada gençler tarafından Valorant oyunu ile düzenlenen turnuva ve teknoloji merkezindeki diğer sınıfları da ziyaret ettiler.

TEKNOMER’DE NELER VAR?

TEKNOMER kurslarında; 3D Modelleme ve Tasarım, Android Mobil Yazılım Geliştirme, Dijital Oyun Tasarımı, Robotik Kodlama, Web Tasarım, Dijital Pazarlama kurlarının yanı sıra e-spor, proje fikirleri, eğitimler, konferanslar ve deneyimleme faaliyetleri gerçekleştirilecek.