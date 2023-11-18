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Ankara Kalesi'nde kapsamlı onarım

GÜNDEM 18.11.2023, 13:15
Ankara Kalesi'nde kapsamlı onarım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi Zindankapı Burcu, Güney Burçları ve Saat Kulesi’nin restorasyonu için düğmeye bastı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi Zindankapı Burcu, Güney Burçları ve Saat Kulesi’nin restorasyonu için düğmeye bastı. Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı içinde yer alan ve 469,12 metrekare alana yayılan surların onarımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı proje kapsamında gerçekleştirilecek. 

Başkentin kadim tarihine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan eserleri gün yüzüne çıkararak ayağa kaldırıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi Zindankapı Burcu, Güney Burçları ve Saat Kulesi’nin restorasyon çalışmalarına başlıyor. 469,12 metrekare alana yayılan surların onarımı Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı proje kapsamında gerçekleştirilecek. 

BAŞKENT TARİHİNE TANIKLIK ANKARA KALESİNİN SURLARI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Geçmişte Galatlar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara Kalesi’nde daha önce yapılan çalışmalar nedeniyle kale surlarında oluşan çatlaklar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılacak. Ankara Kalesi’nin Başkent için bulunmaz bir kültürel miras olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Ankara Kalesi, Ankara için hep önemli bir yere sahip olmuştur. Ankara’nın imar planını yapan Yansen, plan notlarında Ankara’nın tacı diye nitelendirir ve 2800 yıldır Ankara Kalesi varlığını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde muhtelif yıpranmalar kaçınılmaz kale için. Kaledeki en son yaşanan sıkıntı, sur duvarındaki önemli bir çatlaktı. Bu çatlak uzun süredir kamuoyunu meşgul etmekteydi.

Buranın mülkiyeti Milli Emlak’ta ve 2863 sayılı yasa gereğincede buranın sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığında idi. Biz olaya ABB olarak böyle bakmadık. Sonuçta bu Ankara’nın en önemli simgesidir, Başkent için bulunmaz bir kültürel mirastır ve Ankara Kalesi’nin mutlaka korunması gerekmektedir. Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde 4 yıldır çok ciddi koruma çalışmalarımız var. En önemli eser olan kaleyi de özelinde korumamız gerektiğini düşünerek Kültür ve Turizm Bakanlığına ABB olarak başvurduk. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden bunun tahsisinin alınması doğrultusunda görüş belirince, ABB olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurduk. Sayın Başkanımızın girişimleri doğrultusunda tahsis yetkisini aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın korumaya yönelik hazırlamış olup, yine Koruma Kurulunca onaylanmış proje doğrultusunda ihale sürecini yaptık. Şimdi yer teslimini yaptık ve müteahhit çalışmalarına başlıyor. 

ANKARA KALESİ'NDE SURLAR ONARILACAK VE GÜÇLENDİRİLECEK

Başkentin önemli turizm potansiyeline sahip Ankara Kalesi’nde sokak sağlıklaştırma ve demir korkuluk çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Zindankapı Burcu, Güney Burçları ve Saat Kulesi’nin 469,12 metrekare alana yayılan surlarını onarıp güçlendirecek. Proje kapsamında,  yapısal çatlak onarımı, duvar dikişleri, tamamlanma, güçlendirme, açıkların kapatılması, boya temizliği, çimento derz sökümleri, kaldırılacak muhdes ekler, korunacak dönem izi ekler, ağaç ve bitki temizliği işlemleri gerçekleştirilecek.

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