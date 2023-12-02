Son Dakika

Ankara Kalesi'nde 3'üncü etap çalışmaları sürüyor

GÜNDEM 02.12.2023, 15:15
Ankara Kalesi'nde 3'üncü etap çalışmaları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak için Ankara Kalesi’nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaştı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Kalesi İç Kale 3. Etap Çalışmaları kapsamında 11’i tescilli, 77’si tescilsiz olmak üzere toplamda 88 yapı restore ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının, kentin en önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi’nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Evlerin özgün dokusuna zarar vermeden ve içinde yaşayan vatandaşları herhangi bir yere nakletmeden yapılan çalışmalarla Ankara Kalesi’ne yeni bir kimlik kazandırılması hedefleniyor.

GELENEKSEL ANKARA EVLERİNİN TAMAMI RESTORE EDİLECEK

Ankara Kalesi’nde İç Kale olarak geçen bölgede gerçekleştirilen çalışmaların 1. ve 2. etabı tamamlandı. Ekiplerin 3. etaptaki çalışmaları ise sürüyor.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında; 77’si tescilli, 171’i tescilsiz olmak üzere toplamda 248 yapı yenilenecek. 2024 yılı içerisinde Ankara Kalesi’nde yer alan geleneksel Ankara evlerinin tamamı restore edilmiş olacak.

 ANKARA KALESİ YENİ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyada eşine az rastlanılan bir şekilde içinde yaşam barındıran Ankara Kalesi’nde sağlıklaştırma çalışmaları kimlikli yaşam alanlarını korumak, kent bakım ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir titizlikle yürütülüyor. Projeye uygun olarak evlerin dış cepheleri hava şartlarına daha dirençli hâle getirilirken, belirlenen bölgelerde yer alan evlerin sokağa bakan cephelerindeki hasarlı olan duvarlar, çatılar, kapılar ve doğramalar özgün yapısına uygun şekilde restore ediliyor.

Tarihi sokakların bütünlüğünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gerçekleştirilen tadilat ve tamirat işleri, içinde yaşayan vatandaşlar mağdur edilmeden gerçekleştiriliyor. Kaldırımlar, aydınlatmalar ve çevre düzenlemelerine kadar sürdürülen çalışmalar ile Ankara Kalesi’nin bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 14 20
8. Rizespor 14 19
9. Hatayspor 14 18
10. Kasımpasa 13 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 13 16
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 14 14
16. Başakşehir 14 13
17. Pendikspor 13 13
18. Alanyaspor 14 11
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 34
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 13 23
5. Sakaryaspor 14 23
6. Gençlerbirliği 13 23
7. Bodrumspor 13 21
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 14 17
12. Ümraniye 14 15
13. Adanaspor 14 15
14. Manisa FK 13 14
15. Şanlıurfaspor 13 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Girona 15 36
2. Real Madrid 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 20
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Getafe 15 19
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3