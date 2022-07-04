Ankara-İstanbul YHT hattında seyahat süresi 35 dakika kısalacak

Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin geçiş noktasındaki Bilecik'te, demiryolu yatırımı ve iyileştirmesi seferberlik yürüten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik ve Bozüyük YHT Gar'larını ve Pamukova-İnönü arasında 96 kilometrelik yol yenilemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ankara-Eskişehir- Bilecik- İstanbul YHT Hattının Alifuatpaşa-Arifiye kesiminin tamamında, saatte 250 kilometre hızla işletmecilik ve Alifuatpaşa-Arifiye arasındaki mevcut konvansiyonel hatta yük taşımacılığının yapılması amacıyla güzergah üzerindeki inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünün altını çizen Bakan Karaismailoğlu, proje kapsamında; T26 Tünelinin altyapı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Projede, yüzde 75 fiziki ilerleme sağladıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "2024 yılı başında tamamlayacağız. Doğançay Ripajı-1 kesiminin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul YHT Hattında seyahat süresi 11 dakika daha kısalacak. Doğançay Ripajı 2. kesimde altyapı çalışmalarında yüzde 28 fiziki ilerleme sağladık" dedi.

Tüm kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattındaki seyahat süresindeki kısalma 35 dakikaya çıkacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bilecik il sınırları içerisinde 140 kilometre Hızlı Tren ve 165 kilometre konvansiyonel hat olmak üzere 305 kilometrelik demiryolu ağı mevcuttur. Bilecikteki bir diğer demiryolu yapım işimiz olan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Demiryolu Projemiz Bursa-Yenişehir ve Bandırma-Bursa olarak hatta iki kesimde çalışmalarımız devam ediyor. Projede kalan işler kapsamında; Bursa-Yenişehir-Osmaneli üstyapı ve elektrifikasyon, bunun yanında Yenişehir-Osmaneli bölümünün altyapı işleri yapılacak. Tüm projeyi 2024 yılı sonunda tamamlayıp hizmete açacağız" diye konuştu.