Ankara 'indirim kararı'nı mahkemeye taşıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ASKİ'yi iflas ettirecek karar hakkında mahkeme süreci başlatıldı" denildi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde su ücretlerine AKP'li üyelerin önergesi ile verilen yüzde 50 indirim teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edilmişti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Maliyeti 24 TL olan suyu 13 TL’ye satan ASKİ’nin su gelirleri artık yalnızca elektrik giderlerini dahi karşılayamayacak. İstanbul’da oy birliğiyle su ücretleri yüzde 40 artırılırken, Ankara’da alınan bu kararla 30 yıldır yapımı beklenen ve temiz su temini ile sel taşkınlarını önleyecek projelerin yapımı yarıda kalacak" ifadeleri kullanılmıştı.

Bugün ise yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı yeni açıklamada, ASKİ'yi iflas ettirecek karar hakkında mahkeme sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Başkan Yavaş açıklamada, Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti Grubu, zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi vererek çoğunluğun tahakkümüyle bu teklifin kabul ettirildiğini anımsatarak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim 2022 tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu" ifadelerini kullandı.