Ankara ilçelerinde konut satış rakamları nasıl?

Ankara konut satış istatistikleri açıklandı. Eylül ayında 9 bin 48 konut satıldığı Ankara'da işte ilçe düzeyinde konut satış rakamları...ANKARA (İGFA) -TÜİK Ankara bölge müdürlüğünden alınan bilgilere göre Eylül ayında Ankara’da 9 bin 48 konut satıldı. İşte Ankara ilçelerinde konut satış rakamları ve analizler Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimi yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalırken Ankara’da konut satışları yatay seyrini korudu.

Sıfır konut satışlarının neredeyse durma noktasına geldiği Ankara’da tüketiciler fiyatı cazip olan ikinci el konutlara yöneldi.

‘İLANDAKİ FİYATLAR İLE SATILMIŞ FİYATLAR ARASINDA BÜYÜK FARKLAR’

TÜİK’in konut satış verilerini analiz eden gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR konut satış verilerini şöyle analiz etti:

"Mülk sahipleri ve inşaat firmaları ilanlara girdiği rakamların çok daha altında satış yaptıklarına şahit olduk. İlandaki fiyatlar ile satılmış fiyatlar arasında ciddi farklar var. Eylül ayında başlayan fiyat düşüşlerinin satış oranlarına katkısı olduğuna inanıyoruz Hükümetin uyguladığı sıka para politikası ve konut kredilerini sınırlandırması özellikle sıfır konut satışlarını etkiledi. Kiralık konut fiyat artış oranının yüzde 25’te sabitlemesi sonrası yatırım amaçlı konut almanın cazibesi kalmadı. Piyasada suni alımların önü kapatıldı ve konut yatırım enstrümanı olmaktan çıktı. Dileyenin dilediği fiyattan emlak ilanı girebilmesi, gayrimenkulde oluşan fiyat enflasyonun temel nedenidir. Mülk sahipleri ilan sitelerine bakıyorlar ve satılamamış ilanları baz alarak, ‘şu kişi bunu yazmış bende onun üzerinden ilana gireyim’ diyerek, fiyatların üstüne basa basa konut balonu oluşturdular. Ticaret Bakanlığının ilan sitelerine getirdiği yaptırımların etkilerini Kasım ayının ortalarında görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA İLÇELERİNDE KONUT SATIŞ RAKAMLARI

Akyurt: 103

Altındağ: 618

Beypazarı: 66

Elmadağ: 42

Etimesgut: 872

Gölbaşı: 461

Güdül: 36

Kahramankazan: 76

Keçiören: 1387

Kızılcahamam: 89

Mamak: 1053

Polatlı: 279

Pursaklar: 263

Sincan: 936

Yenimahalle: 996

Çankaya: 1485

Çubuk: 179

Şereflikoçhisar: 54