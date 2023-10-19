Ankara ilçelerinde konut satış rakamları nasıl?
Ankara konut satış istatistikleri açıklandı. Eylül ayında 9 bin 48 konut satıldığı Ankara'da işte ilçe düzeyinde konut satış rakamları...ANKARA (İGFA) -TÜİK Ankara bölge müdürlüğünden alınan bilgilere göre Eylül ayında Ankara’da 9 bin 48 konut satıldı. İşte Ankara ilçelerinde konut satış rakamları ve analizler Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimi yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalırken Ankara’da konut satışları yatay seyrini korudu.
Sıfır konut satışlarının neredeyse durma noktasına geldiği Ankara’da tüketiciler fiyatı cazip olan ikinci el konutlara yöneldi.
‘İLANDAKİ FİYATLAR İLE SATILMIŞ FİYATLAR ARASINDA BÜYÜK FARKLAR’
TÜİK’in konut satış verilerini analiz eden gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR konut satış verilerini şöyle analiz etti:
"Mülk sahipleri ve inşaat firmaları ilanlara girdiği rakamların çok daha altında satış yaptıklarına şahit olduk. İlandaki fiyatlar ile satılmış fiyatlar arasında ciddi farklar var. Eylül ayında başlayan fiyat düşüşlerinin satış oranlarına katkısı olduğuna inanıyoruz Hükümetin uyguladığı sıka para politikası ve konut kredilerini sınırlandırması özellikle sıfır konut satışlarını etkiledi. Kiralık konut fiyat artış oranının yüzde 25’te sabitlemesi sonrası yatırım amaçlı konut almanın cazibesi kalmadı. Piyasada suni alımların önü kapatıldı ve konut yatırım enstrümanı olmaktan çıktı. Dileyenin dilediği fiyattan emlak ilanı girebilmesi, gayrimenkulde oluşan fiyat enflasyonun temel nedenidir. Mülk sahipleri ilan sitelerine bakıyorlar ve satılamamış ilanları baz alarak, ‘şu kişi bunu yazmış bende onun üzerinden ilana gireyim’ diyerek, fiyatların üstüne basa basa konut balonu oluşturdular. Ticaret Bakanlığının ilan sitelerine getirdiği yaptırımların etkilerini Kasım ayının ortalarında görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
ANKARA İLÇELERİNDE KONUT SATIŞ RAKAMLARI
Akyurt: 103
Altındağ: 618
Beypazarı: 66
Elmadağ: 42
Etimesgut: 872
Gölbaşı: 461
Güdül: 36
Kahramankazan: 76
Keçiören: 1387
Kızılcahamam: 89
Mamak: 1053
Polatlı: 279
Pursaklar: 263
Sincan: 936
Yenimahalle: 996
Çankaya: 1485
Çubuk: 179
Şereflikoçhisar: 54
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3