Ankara Halk Ekmek yelpazeyi genişletiyor
Ankara Halk Ekmek Fabrikası, ürün yelpazesine 4 çeşit ekmeği daha dahil etti.ANKARA (İGFA) - 750 gramlık ekşi mayalı taş fırın ve 400 gramlık ekşi mayalı tam buğday unlu köy ekmeleri ile ambalajlı olarak hamburger ve sandviç ekmekleri Başkent Marketlerde satılacak.
Başkentlilerin sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, raflarına yeni ürünler eklemeye devam ediyor.
Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın yeni ürünleri; ekşi mayalı taş fırın ve ekşi mayalı tam buğday unlu köy ekmekleri ile ambalajlı olarak hamburger ve sandviç ekmekleri Başkent Marketlerde vatandaşlarla buluşmaya başladı.
EKMEK ÇEŞİDİ 21’E YÜKSELDİ
25 yıllık geleneksel ekşi mayadan üretilen taş fırın ve tam buğday unlu köy ekmekleri ile ambalajlı olarak raflarda yerini alacak olan hamburger ve sandviç ekmekleriyle birlikte Halk Ekmek tarafından üretilen ekmek çeşidi 17’den 21’e yükselmiş oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25