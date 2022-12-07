Ankara Gölbaşı'da 3,2 büyüklüğünde deprem!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi merkez üssü olan 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Gölbaşı merkez üssü olan depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.

Saat 12.16'da kaydedilen depremin derinliği 1,9 kilometre olarak ölçüldü.