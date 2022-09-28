Ankara Gıda Tarım Derneği'nde Canan Ceylan'a güven oyu

Ankara Gıda Tarım Ürünleri, Derneği’nin Başkanlığına ve Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Ankara İl Başkanlığına İş İnsanı Canan CEYLAN seçildi. 25 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula çok sayıda üye ve iş insanı katıldı. Yapılan Genel Kurulda Ankara Gıda Tarım Ürünleri Fırıncılar Derneği üyelerinin güven oyunu alarak Başkan Canan Ceylan ve yeni yönetim göreve geldi.ANKARA (İGFA) - Demokrasi şöleni havasında gerçekleşen Olağan Genel Kurula; Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı ve Tarım Ürünleri Fırıncılar Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Genel Sekreter Mehmet ÖZKAN, ve çok sayıda iş adamı siyasetçi ve bürokratlar katılarak Başkan Canan CEYLAN ’a ve yeni oluşan yönetim kuruluna başarılar diledi.

“HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği'nin başkanlığına ve Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Ankara İL Başkanlık koltuğuna seçilen iş insanı Canan CEYLAN katılan herkese teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “ Özellikle Genel Başkanlığını Murat Kavuncu’nun yaptığı yönetiminde bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyprum. Detaylı açıklamalarımzı 5 Kasımda gerçekleşecek olan çalıştay da yapacağız. 81 vilayetten tarım, gıda, hayvancılık sektöründe olan üreticilerimize müjdelerimiz olacak ‘ Önce Üret Sonra Tüket’ sloganıyla çıktığımız bu yol hepimize hayırlı olsun. “dedi.