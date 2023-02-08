Ankara ekipleri Hatay Havalimanı'nı onarıma başladı... Kılıçdaroğlu: Gelsinler tutuklasınlar!

Depremin ikinci gününde Hatay'ı ve deprem bölgesini partili büyükşehir belediye başkanları ile ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, mesai arkadaşlarının alandaki hafriyat atıklarını temizlediğini sosyal medya hesabından fotoğraflarla paylaştı.

Bu paylaşımın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" notuyla duyurdu.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1623264793019686915