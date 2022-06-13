Ankara'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi

Ankara'da 350 personelin katılımıyla iki gündür süren arama çalışmalarında Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara'yı etkisi altına alan sel felaketinde bir ölüm haberi daha geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki gündür süren arama çalışmaları sonucunda, sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1536359910434283520

Böylelikle sağanak sonucu meydana gelen sel dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Hatırlanacağı gibi, Ankara'daki sel nedeniyle İlkay Yiğit (27), Mustafa Demirel (67) ve Muhammet Şahin (21) yaşamını yitirmişti.