Ankara'daki köpek saldırısıyla ilgili İçişleri soruşturma başlattı

Ankara Keçiören'de sabah saatlerinde başı boş köpeklerin saldırısında ilkokul 4. sınıf öğrencisinin ağır yaralanması üzerine Mülkiye Müfettişleri soruşturma başlattı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kafkas Mahallesi’nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğun başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açıldığını duyururken, "Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1733080884419457419