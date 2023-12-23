Ankara'da yenilenen Ulus Hali'ne tam not

Ankara Büyükşehir Belediyesinin aslına uygun olarak yenileyerek hizmete açtığı tarihi Ulus Hali’nin modern, hijyenik ve konforlu hâli esnaf ve vatandaşın büyük beğenisini kazandı.ANKARA (İGFA) - Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak pek çok projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarını tamamladığı tarihi Ulus Hali’ni hizmete açtı.

Avusturyalı mimar Robert Oerley tarafından 1937’de modern bir mimariyle tasarlanan ve 86 yıllık bir tarihe sahip olan Ulus Hali eskisine göre daha modern, hijyenik ve konforlu bir tesis hâline dönüştürüldü.