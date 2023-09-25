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Ankara'da TÜBİTAK-SAGE tesisinde patlama: 1 ölü

GÜNDEM 25.09.2023, 18:31
Ankara'da TÜBİTAK-SAGE tesisinde patlama: 1 ölü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) -  Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40'ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

https://twitter.com/AnkaraValiligi/status/1706320401003930063

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