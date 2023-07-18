Ankara'da toplu ulaşıma dev zam!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Başka çaremiz kalmadı" diyerek kamuoyuna ulaşım zammını duyurdu. 24 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak tam bilet fiyatının 9,50'den 15 liraya, öğrenci biletinin 4,75'ten 7,5 liraya, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140'tan 220 liraya çıkarılacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2023 Ocak-Temmuz ayları arasında asgari ücrette yüzde 34 artış yapıldığı hatırlatıldı.

Vergi oranları ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlara dikkat çekilen açıklamada, EGO Genel Müdürlüğünün bilet ücretlerini düşük seviyede tuttuğu için aylık 300 milyon lira zarar ettiği, bu zararın ABB'nin diğer bütçe kalemlerinden karşılandığı ifade edildi.

Hükümetin düzenlediği mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcuların toplam taşınan yolcu sayısına oranının yüzde 41’e ulaştığının vurgulandığı açıklamada, "Her 10 yolcudan 4'ü ücretsiz veya indirimli seyahat hakkından yararlanmaktadır. Bu durum EGO’nun ve özel halk otobüsü işletmelerinin zararını artırmaktadır. 30 büyükşehir belediyesinin Türkiye geneli ortalama kilometre başı tam bilet ücretinin 0,38 TL, öğrenci bilet ücretinin 0,22 TL olduğu bilinmektedir. Ankara’da ise kilometre başı ücret tarifesinin tam bilette 0,26 TL, öğrenci biletinde 0,13 TL olduğu ve bu ücretlerin Türkiye ortalamasının çok altında kaldığı tespit edilmiştir" denildi.

https://twitter.com/ankarabbld/status/1681272011920646146

Açıklamada, UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 24 Temmuz Pazartesi tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL olarak belirlendiği kaydedildi. "Bu fiyat artışı ile aylık 300 milyon TL olan EGO Genel Müdürlüğü zararının bir kısmının karşılanması mümkün olabilecektir" denilen açıklamada, "Geçmiş yıllar göz önünde bulundurulduğunda asgari ücret alan bir vatandaşın bütçesi içinde toplu taşım payı yüzde 15.4'lerden göreve geldiğimiz 2019 yılında yüzde 7.7’ye düşüş göstermiştir. Yeni artış sonucunda asgari ücret alan bir vatandaşın bütçesi içinde toplu taşımaya ayırdığı pay yüzde 6.3 olacaktır" denidi.