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Ankara'da 'Tiktok' mesaisi

GÜNDEM 08.12.2023, 07:15
Ankara'da 'Tiktok' mesaisi

Tiktok üzerinde yapılan tartışmalar hala devam ediyor. Geçtiğimiz hafta “teşhircilik” suçu ile gündeme gelen platformun çalışmaları TBMM’nin de gündemindeydi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu TikTok gündemiyle toplandı. Ayrıca toplantıya TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, komisyonda açıklamalarda bulundu. Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan komisyon üyesi olarak toplantıya katıldı.

Saat 11.00’de başlayan toplantı, TikTok Sözcüsü Emir Gelen’in sunumu ile başladı. Ardından komisyon üyeleri Gelen’e çeşitli sorular sordu. Toplantının ana gündemi TikTok’ta yayınlanan içeriklerin kontrol edilmesi üzerineydi. Gelen sorular üzerine Sözcü Gelen, "Topluluk kurallarımız var. Bunları hassasiyetle güncelliyor ve takip ediyoruz. Oluşturduğumuz algoritma ile topluluk kurallarımıza aykırı olan tüm içeriklere ivedilikle müdahale ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz" dedi.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Mahmut Arıkan da toplantıya katıldı. Arıkan toplantıdan sonra yaptığı açıklamada “Tatmin Etmedi” dedi: “Yaptığımız toplantıyı çok kıymetli buluyorum. Bir dijital platformun Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dinlemek, soru sorabilmek çok önemli. Bu ortamın oluşmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. TikTok temsilcisini dinledik. Tüm vekillerimizle birlikte sorular sorduk. Çok stratejik sorular soruldu. Fakat maalesef iyi cevaplar alamadık. Doğrusunu söylemek gerekirse bu açıklamalar bizi tatmin etmedi. Ben TikTok’un niçin diğer ülkelerde yasaklandığını sordum. Yine bir cevap alamadık. Milletimize söyleyecek kayda değer bir konuşma yapılmadı.” dedi.

“Konuyu Doğru Mecrada Konuşmak Lazım”

Arıkan konunun doğru mecrada konuşulmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

“Son yaşanan olaylar ışığında hukukun işletilmesini çok önemli buluyoruz. Teşhircilik gibi suçların ivedi ve gerekli cezayı alması önemli. Fakat konuyu bir şuradan ele almak lazım: Neden genelde Türkiye Sosyal Medya kullanımında, özellikle TikTok kullanımında üst sıralarda? Konun önemli boyutu ekonomik. Başta TikTok olmak üzere, diğer bazı uygulamalar “Gelir Modelinden” ötürü gençler tarafından çok tercih ediliyor. Burada, şu hakikat ile yüzleşmek zorundayız. Bu yaşananlar ekonomi ile doğrudan ilintili. Mevcut ekonomik şartlarda, ortalama bir yaşam standardından ümidini kesen gençler ki kesinlikle tasvip etmiyorum fakat daha kolay para kazanmanın yollarına başvuruyor. Şu önemli bir veri: TikTok İçerik Oluşturucularının %53'ü 18-24 yaşları arasındadır.

İşte bu platformlar da gelir modellerinden ötürü çok cezbedici oluyor. Sonuçta ise hepimizi rahatsız eden olaylar yaşanıyor. Bu platformlar hem aleniliği hem de para kazanmayı aynı anda sunuyorlar.

Hatırlarsınız çok meşhurdur, 1991’de merhum Demirel enflasyon için: “Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlakı bozar, borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır.” demişti.

Bizim yaşadığımız vakıa budur. Biliyorum komisyonumuzun bağlamı “ekonomik çözümler sunmak değil”, buradan bu bizim işimiz değil deyip kalkıp gidebiliriz. Fakat bunu konuşmak, bu hazirunun üzerine borç olduğunu düşünüyorum. Konuyu doğru mecrada konuşursak çözüme o kadar yaklaşırız” dedi.

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