Ankara'da taksi ücretlerine zam!

Ankara taksimetre ücretleri zamlandı. İndi-bindi ücreti 50 liradan 75 liraya çıktı.ANKARA (İGFA) - Ankara’da taksimetre ücretleri güncellendi.

Elips Haber’den Deniz Dalgıç’ın haberine göre, taksimetreye gelen yüzde 30’luk zamla birlikte başkentte kısa mesafe olan indi-bindi ücreti 50 liradan 75 liraya çıktı.

Taksimetre kilometre ücreti 15 liradan 20 liraya çıkarken, taksi açılış ücretini ise 18 liradan 25 liraya yükseltildi.

Ankara Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada 19 Ocak Cuma günü itibarıyla taksimetre ücretlerinin güncellendiğini açıkladı.

Taksilerin artan giderlerine işaret eden Yiğiner, “İnsanlara selam veremez hale geldik. Yedek parça maliyetleri çok arttı. Herkes sanayinin eskisi gibi olmadığını biliyor. Yedek parça bakım çok pahalandı. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam gelmesi nedeniyle sadece takside değil, minibüste, otobüste, araçlarımızda asgari ücretle çalıştıracak kimseyi bulamaz hale geldik. Bir kişi de takdir edersiniz ki 24 saat çalışamaz. Gece de hizmet vermek zorundayız. Şoför sorunu da ciddi sıkıntılı. Maliyetleri artırıyor. Akaryakıt maliyetleri devamlı artıyor. Hem esnafı hem de vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde böyle bir orta yol bulduk. Bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.