Ankara'da 'Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi' açıldı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Psikiyatr Prof. Dr. Erol Göka'nın isminin verildiği Ankara'daki Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanesinin açılışına katıldı.ANKARA (İGFA) - Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinin tamamlanmasının ardından mevcut kütüphanelerin zenginleştirilmesi ve ülkenin meselelerini dert edinmiş, çözüm üretmeye çalışmış aydınlarla kültür ve sanat insanlarının isimlerinin kütüphanelere verilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar İstanbul'da Doğan Hızlan, Alev Alatlı, İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu, Mustafa Kutlu, İhsan Fazlıoğlu, Mehmet Genç'in isimleri okul kütüphanelerine verilerek bu mekânların açılışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Ankara'da Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Prof. Dr. Erol Göka'nın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okula adını verilen Hasan Celal Güzel'in Türkiye'nin vesayet odaklarından arındırılması için mücadele ettiğini belirterek Güzel'i rahmetle andığını söyledi.

Aydınların isminin kütüphanelere verilmesi projesinin temel özelliğinin okulların ve öğrencilerin bu isimlere emanet edilmesi olduğunu anlatan Özer, Prof. Dr. Erol Göka'nın da ayda en az bir kere öğretmenler, öğrencilerle bir araya gelmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında iki ayda 16 bin 361 kütüphane yaptıklarını, okul kütüphanelerindeki kitap sayısının da 28 milyondan 70 milyona çıkarıldığını ifade eden Özer, yıl sonunda sayının 100 milyona ulaşacağını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak çocukların hem akademik olarak nitelikli yetişmeleri, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, her öğrencinin en nitelikli eğitime kavuşabilmesi ve aynı zamanda dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilmesi için çok sayıda farklı projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl mesleki eğitim ve sektörü eşleştiriyorsak burada da kültür insanlarımızı, bilim insanlarımızı çocuklarımızla, öğretmenlerimizle buluşturuyoruz. Birlikte hemhâl olsunlar, konuşsunlar. İstanbul'da başlatmış olduğumuz bu projeyi bugün itibarıyla Ankara'da devam ettiriyoruz. Burada da yıllardan beri kendi alanında farklı okumalara imkân veren ve medeniyetin kodlarıyla yeni çıkarımlar yapmak için çırpınan kıymetli Hoca'mızın ismini vermek istedik."