Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı!

Ankara Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı ormanlık alanlara girişleri 30 Eylül’e kadar yasakladıANKARA (İGFA) - Ankara'da girilmesi serbest olan millî park, mesire alanları ve tabiat parkları bir liste ile paylaşıldı.

Ankara Valiliği'nce izin verilen alanlara 08.00-22.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılabilecek.

İdarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerler dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklandı.

İl sınırı içerisindeki tüm ormanlık alanlarda kamp hizmeti veren işletmeler haricinde kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin verilmeyecek.

Ankara'da kontrollü giriş yapılabilecek alanların listesi şöyle: