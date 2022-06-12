Ankara'da okullara 1 günlük 'yoğun yağış' tatili!

Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış dolayısıyla tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın beklenen yoğun yağış dolayısıyla tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Şahin, paylaşımında "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/vasipsahin/status/1536057746965118976

Öte yandan Ankara’da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiye’ye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığı kaydedildi.

AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlandığı duyuruldu.