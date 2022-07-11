Ankara'da öğrenci dostu proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalar kapsamında eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - 7-14 yaş aralığındaki çocukların yabancı dil öğrenmesi amacıyla SEYEV (Seda Yekeler Eğitim Vakfı) iş birliği ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ücretsiz ‘İngilizce Dil Edinimi Projesi’ne katılan bin öğrenci eğitimini başarıyla tamamladı. ABB, projenin ikinci ayağında ise Kesikköprü Kampı’nda ingilizce eğitimine devam edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve SEYEV (Seda Yekeler Eğitim Vakfı) iş birliği ile başlatılan ‘İngilizce Dil Edinimi Projesi’nde 7-14 yaş aralığındaki bin öğrenci eğitimi başarıyla tamamladı.

AMAÇ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

SEYEV Kurucu Başkanı Seda Yekeler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar’ın da yer aldığı Gençlik Parkı Büyük Sahne’de düzenlenen törene; proje kapsamında mezun olan öğrenciler aileleri ile katıldı. ABB’ye ait 5 Aile Yaşam Merkezlerinde (Osmanlı, Sincan, Planet, Esertepe ve Kahramazankazan) eğimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla SEYEV ve ABB’nin gönüllü eğitmenleri öğrencilere 3 ay boyunca ücretsiz İngilizce eğitimi verirken, projeye katkılarından dolayı sertifika aldı.

PROJENİN İKİNCİ AYAĞINDA 3 BİN ÇOCUĞA DAHA İNGİLİZCE EĞİTİMİ VERİLECEK

‘İngilizce Dil Edinimi Projesi’nin ikinci ayağına Kesikköprü Kampı’nda devam edeceklerini açıklayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, eğitimle ilgili şu bilgileri verdi: “İlk etapta bin öğrenci için SEYEV ile ortaklaşa yapmış olduğumuz İngilizce Dil Edinim Projesinin birinci ayağını tamamladık, ikinci ayağını da Kesikköprü Kamp Alanı’nda yapacağız. Yaklaşık 3 bin çocuğumuza daha ücretsiz İngilizce eğitimi vereceğiz.” Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten SEYEV Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Selda Yekeler de düşüncelerini, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ile başlattığımız projeyi tamamladığımız için çok mutluyuz. Aile Yaşam Merkezlerimizde bin tane çocuğumuza gönüllü olarak ‘yek metodla’ dil edindirdik ve bugün de projemizin meyvesini toplamak için bir araya geldik. Gönüllü eğitmenlerimize de sertifikalarını veriyoruz.”