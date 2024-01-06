Ankara'da öğrenci çalışma istasyonları artıyor

Hayata geçirdiği öğrenci dostu uygulamalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, herkesin bilgiye kolayca ulaşabilmesi amacıyla kütüphane ve ders çalışma salonlarının sayısını her geçen gün artırıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı; Kolej ve Meteoroloji İstasyonlarında hizmet verecek olan Bireysel Çalışma İstasyonu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Hayata geçirdiği öğrenci dostu uygulamalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı kütüphane ve öğrenci istasyonları ile Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kolej ve Meteoroloji Metro İstasyonlarında hizmet verecek olan bireysel çalışma salonlarını tamamlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.