Ankara'da öğrenci çalışma istasyonları artıyor
Hayata geçirdiği öğrenci dostu uygulamalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, herkesin bilgiye kolayca ulaşabilmesi amacıyla kütüphane ve ders çalışma salonlarının sayısını her geçen gün artırıyor.
ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı; Kolej ve Meteoroloji İstasyonlarında hizmet verecek olan Bireysel Çalışma İstasyonu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Hayata geçirdiği öğrenci dostu uygulamalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı kütüphane ve öğrenci istasyonları ile Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kolej ve Meteoroloji Metro İstasyonlarında hizmet verecek olan bireysel çalışma salonlarını tamamlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Rizespor
|18
|29
|6. Beşiktaş
|18
|29
|7. A.Demirspor
|18
|28
|8. Kasımpasa
|18
|26
|9. Antalyaspor
|18
|25
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Alanyaspor
|18
|21
|12. Ankaragücü
|17
|20
|13. Başakşehir
|18
|20
|14. Gaziantep FK
|18
|20
|15. Hatayspor
|18
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|18
|15
|20. İstanbulspor
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5