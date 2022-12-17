Ankara'da 'İnsana Yakışır' iş birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ILO iş birliğiyle “İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme” kapsamında, çalıştay düzenlendi.ANKARA (İGFA) -Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi (ILO) iş birliğiyle “İnsana Yakışır Geçim Fırsatlarıyla Dayanıklılığı ve Sosyal Uyumu Destekleme” ve “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projeleri kapsamında, “Türkiye'de Ev Hizmetlerinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” düzenlendi.

Yıldızevler Divan Otel’de gerçekleştirilen çalıştaya; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, BelPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ile İstanbul, İzmir ve Gaziantep illerinden gelen çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen çalıştay ile ev hizmetlerine ilişkin sektörel çalışma haklarının ve iş sağlığı ve güvenliği risklerinin daha iyi anlaşılması, çalışanların sosyal güvence ile iş sağlığı ve güvenliğine erişiminin desteklenmesi, yeni iş birlikleri ve projelerin geliştirilmesi ile kamuoyu farkındalığının artırılması hedefleniyor.