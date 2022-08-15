Ankara'da fırtına minareyi yıktı!

Ankara'da etkili olan fırtına dolayısıyla bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden 1'i öldü. Bir caminin de minaresi fırtınanın etkisiyle yıkıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, il genelinde yaşanan fırtına dolayısıyla Yenimahalle'de bir inşaata kolon devrilmesi sonucu üç kişinin yaralandığını duyurdu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği, diğer iki yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Ayrıca kentte etkili olan fırtına dolayısıyla Altındağ ilçesi Örnek Mahalle'deki Ulu Camii'nin minarerisinin de yıkıldığını duyuran Vali Şahin, paylaşımında, "Herhangi bir can kaybı/yaralanma meydana gelmemiştir. Minareye komşu binadaki 34 vatandaşımız tahliye edilmiş olup; teknik ekiplerimiz tarafından cami civarındaki binaların kontrolü yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/vasipsahin/status/1559199681556713472